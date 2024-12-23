В «Милане» высказались об уходе Паоло Мальдини с поста технического директора

«Это было историческое решение отпустить его, учитывая то, что это значило для клуба и для его авторитета. Но если мы хотели реализовать видение Джерри (Кардинале, владельца “Милана” — Прим. “Чемпионата”) для клуба, нам пришлось измениться и двигаться вперёд», — приводит слова Фурлани Milan News.