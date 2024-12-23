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В «Милане» высказались об уходе Паоло Мальдини с поста технического директора

Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани рассказал об уходе Паоло Мальдини с поста технического директора «россонери».

Источник: Чемпионат.com

«Это было историческое решение отпустить его, учитывая то, что это значило для клуба и для его авторитета. Но если мы хотели реализовать видение Джерри (Кардинале, владельца “Милана” — Прим. “Чемпионата”) для клуба, нам пришлось измениться и двигаться вперёд», — приводит слова Фурлани Milan News.

Напомним, в августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022. В июне 2023 года Мальдини покинул пост технического директора «Милана».

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