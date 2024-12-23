Невилл: нынешний «Ливерпуль» напоминает мне «Юнайтед», в котором я играл

За последние восемь лет нас приучили к этой идеологии, которая подразумевает наличие устоявшейся философии игры, но в нынешнем «Ливерпуле» я этого не вижу. Я вижу, как они играют тремя или четырьмя разными стилями в одном матче. Я вижу, как они играют длинными передачами вперёд, иногда в контратаке, иногда глубоко и компактно, они начинают с высокого прессинга, а затем меняются.