Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миранчук потерял в цене 2,5 миллиона евро

Transfermarkt: полузащитник «Сьона» Миранчук потерял в цене 2,5 миллиона евро.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Футболист сборной России Антон Миранчук, выступающий за швейцарский «Сьон», потерял в стоимости 2,5 миллиона евро после обновления данных по чемпионату Швейцарии на портале Transfermarkt.

Теперь, по версии портала, стоимость 29-летнего полузащитника составляет 3,5 миллиона евро. Летом, на момент ухода из московского «Локомотива» и перехода в «Сьон», цена Миранчука составляла 6 миллионов.

В списке самых дорогих футболистов швейцарской Суперлиги Миранчук занимает 29-е место. В нынешнем сезоне он успел провести за «Сьон» семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Согласно данным Transfermarkt, наибольшая стоимость у Миранчука была в период с июня по декабрь 2019 года, тогда он оценивался в 16 миллионов евро.

Сьон
Чемпионат Франции: таблица и календарь