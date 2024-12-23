Миранчук потерял в цене 2,5 миллиона евро

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Футболист сборной России Антон Миранчук, выступающий за швейцарский «Сьон», потерял в стоимости 2,5 миллиона евро после обновления данных по чемпионату Швейцарии на портале Transfermarkt.
Теперь, по версии портала, стоимость 29-летнего полузащитника составляет 3,5 миллиона евро. Летом, на момент ухода из московского «Локомотива» и перехода в «Сьон», цена Миранчука составляла 6 миллионов.
В списке самых дорогих футболистов швейцарской Суперлиги Миранчук занимает 29-е место. В нынешнем сезоне он успел провести за «Сьон» семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Согласно данным Transfermarkt, наибольшая стоимость у Миранчука была в период с июня по декабрь 2019 года, тогда он оценивался в 16 миллионов евро.