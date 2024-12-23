Роберто Манчини отреагировал на слухи об интересе со стороны «Милана» и «Ромы»

Последним местом работы Манчини была сборная Саудовской Аравии, которую тренер покинул 24 октября. Сообщалось, что итальянец покинул должность наставника саудовской национальной команды по причине неудовлетворительных результатов, а также из-за ухудшившихся отношений между тренером и командой.