«Сити» готовится к крупным изменениям. Гвардиола получит помощь уже в январе

The Independent отмечает, что «Сити» также рассматривает возможность приглашения Поля Погба. Француз является свободным агентом, а в марте он сможет вернуться на поле после дисквалификации за допинг. Но не всё так просто. По информации источника, Поль не хочет вести переговоры с командой Гвардиолы. Причина — в связях француза с «МЮ» (Погба — воспитанник клуба). Да и Фабрицио Романо заявил, что клуб и футболист не ведут переговоров. Но как же будет эпично, если сделка всё же состоится!