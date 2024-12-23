«Сити» готовится к крупным изменениям. Гвардиола получит помощь уже в январе

«Манчестер Сити» проводит худший сезон под руководством Хосепа Гвардиолы. Ещё никогда в эпоху испанца команда не набирала так мало очков (27) после 17 туров. «МС» испытывает игровые и кадровые проблемы. Поэтому в зимнее трансферное окно клуб выйдет на рынок. Какие планы на январь у чемпиона Англии?
«Манчестер Сити» редко совершает крупные сделки зимой. Последняя — покупка Хулиана Альвареса в январе 2022 года за € 21,4 млн (на момент трансфера не был топ-игроком). Но экономические показатели клуба позволят раскошелиться в предстоящее окно. «Манчестер Сити» зафиксировал выручку в размере £ 715 млн (трансферная — £ 139 млн) по итогам финансового года. Ждём больших новостей в январе.
The Telegraph отмечает, что «Сити» планирует серьёзно перестроить состав. В клубе думают о трансфере четырёх-шести футболистов. ESPN сообщает, что зимой «Манчестер Сити» пойдёт за полузащитником. Главные опции — Мартин Субименди («Реал Сосьедад») и Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»). Оба футболиста способны выступить заменой травмированному Родри. Хотя Субименди не очень нравится перспектива стать потенциальным дублёром обладателя «Золотого мяча».
The Independent отмечает, что «Сити» также рассматривает возможность приглашения Поля Погба. Француз является свободным агентом, а в марте он сможет вернуться на поле после дисквалификации за допинг. Но не всё так просто. По информации источника, Поль не хочет вести переговоры с командой Гвардиолы. Причина — в связях француза с «МЮ» (Погба — воспитанник клуба). Да и Фабрицио Романо заявил, что клуб и футболист не ведут переговоров. Но как же будет эпично, если сделка всё же состоится!
Из других вариантов на позицию полузащитника для Гвардиолы — Эдерсон из «Аталанты» (сообщает BBC), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон», информация TEAMtalk), а также Адам Уортон («Кристал Пэлас») и Тейани Рейндерс («Милан», журналист Руди Галетти). Но эти сделки маловероятны. Также «Манчестер Сити» рассматривает возможность покупки центрального защитника — Марка Гехи («Кристал Пэлас») или Джеррэда Брэнтуэйта («Эвертон»).
Daily Mail отмечает, что чемпион Англии думает о новом центрфорварде на подмену Эрлингу Холанду и правом защитнике. TBR Football сообщал об интересе «Манчестер Сити» к форварду «Спартака» Манфреду Угальде. Однако никаких подтверждений информации пока нет.
А Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Юнайтед» подтвердил, что в клубе размышляют о покупках.
Хочу вернуть своих игроков. И побороться с тем составом, который у нас был в начале сезона. Я всегда говорил, что мне нужны именно эти футболисты, а не новые. Но в нужный момент мы подумаем [о новых сделках]
Также испанец отдельно упомянул про успешные финансовые показатели: «Огромные поздравления руководству с очередным рекордным сезоном по доходам. Но это не означает, что у нас есть большие ресурсы, чтобы покупать кого угодно. Особенно сейчас, с учётом того, насколько раздут трансферный рынок». Не «жирный», но намёк.
А будут ли трансферы на выход? The Athletic сообщил, что «Манчестер Сити» не исключает расставания с лидерами. Например, с Кайлом Уокером, Кевином Де Брёйне (истекает контракт), Эдерсоном, Джеком Грилишем и — неожиданно — Рубеном Диашем. TEAMtalk отметил, что в услугах 27-летнего португальца заинтересован «Челси».
Никита Паглазов