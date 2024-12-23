«Монца» объявила о назначении Боккетти главным тренером

Боккетти с 2021 по 2023 год работал в тренерском штабе «Вероны», а в 2022-м временно исполнял обязанности главного тренера команды. Итальянец выступал за «Спартак» с 2013 года по 2019-й. Также в России он играл за «Рубин» (2010−2012).