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«Монца» объявила о назначении Боккетти главным тренером

Экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти стал новым главным тренером «Монцы», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Источник: ФК «Монца»

Контракт с 38-летним специалистом заключен до 30 июня 2027 года.

23 декабря «Монца» объявила об отставке Алессандро Несты с поста главного тренера команды. Он возглавлял бело-красных с июля 2024-го.

Боккетти с 2021 по 2023 год работал в тренерском штабе «Вероны», а в 2022-м временно исполнял обязанности главного тренера команды. Итальянец выступал за «Спартак» с 2013 года по 2019-й. Также в России он играл за «Рубин» (2010−2012).

После 17 туров «Монца» с 10 очками занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Монца
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