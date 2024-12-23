Футболист сборной Казахстана нашел новый клуб после ухода из «Астаны»

Сообщается, что казахстанский полузащитник после окончания контракта с «Астаной» присоединится к талдыкорганцам, которых возглавил бывший технический директор столичного клуба — Самат Смаков.
Напомним, что Куат покинул «Астану» в статусе свободного агента. В составе столичного клуба полузащитник становился двукратным чемпионом, один раз выигрывал Суперкубок и Кубок Лиги Казахстана.
Исламбек — воспитанник столичной школы футбола. В составе основной команды он сыграл 133 матча, забил пять голов, отдал семь ассистов, а также завоевал золотые медали чемпионата Казахстана, Суперкубок и Кубок лиги страны.
В Казахстане Куат также играл за «Кайрат», «Актобе» и «Окжетпес». В России — за «Оренбург» и «Химки». С 2015-го вызывается в сборную Казахстана.