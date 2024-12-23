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Футболист сборной Казахстана нашел новый клуб после ухода из «Астаны»

Бывший полузащитник «Астаны» Исламбек Куат присоединится к талдыкорганскому «Жетысу», сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Источник: Reuters

Сообщается, что казахстанский полузащитник после окончания контракта с «Астаной» присоединится к талдыкорганцам, которых возглавил бывший технический директор столичного клуба — Самат Смаков.

Напомним, что Куат покинул «Астану» в статусе свободного агента. В составе столичного клуба полузащитник становился двукратным чемпионом, один раз выигрывал Суперкубок и Кубок Лиги Казахстана.

Исламбек — воспитанник столичной школы футбола. В составе основной команды он сыграл 133 матча, забил пять голов, отдал семь ассистов, а также завоевал золотые медали чемпионата Казахстана, Суперкубок и Кубок лиги страны.

В Казахстане Куат также играл за «Кайрат», «Актобе» и «Окжетпес». В России — за «Оренбург» и «Химки». С 2015-го вызывается в сборную Казахстана.

Астана
Казахстан
Жетысу
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