11 главных матчей в Европе до конца 2024 года. За Гвардиолу снова страшно

«Брайтон» мощно начал сезон и включился в борьбу за место в Лиге чемпионов. Но команда провалила декабрь и откатилась на 10-е место в таблице. Исправить ситуацию ещё можно. С чего начать? С победы над «Астон Виллой». Хотя последний выезд в Бирмингем «Брайтон» не против забыть. В сентябре 2023-го «Астон Вилла» разнесла соперника дома — 6:1. Команда Унаи Эмери также борется за лигочемпионское место. Поэтому нас ждёт не матч, а рубка!