Тренер «Фенербахче» Моуринью перенес операцию в Португалии

«Наш тренер Жозе Моуринью сегодня успешно перенес операцию на желчном пузыре у себя на родине в Португалии. Мы желаем нашему специалисту, обладающему очень крепким здоровьем, скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении «желтых канареек».