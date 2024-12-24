Зидан отклоняет предложения топ-клубов ради «Реала» и сборной Франции — Marca

По информации источника, к Зидану неоднократно проявляли интерес «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «ПСЖ» и «Бавария», но он всегда отвечал им отказом. Утверждается, что причиной такого решения стало то, что Зидан на клубном уровне не видит себя руководителем какой-либо другой команды, кроме «Реала». То же самое касается и сборных, тренер готов возглавить только сборную Франции.