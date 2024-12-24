Аймбетов забил третий раз кряду и помог одержать победу

Хозяева первыми вышли вперед на 26 минуте после гола Венсана Абубакара. Гости отыгрались во втором тайме на 61 минуте после гола Семиха Гюлера. Отметим, что к этому моменту «Хатайспор» играл в меньшинстве после удаления Дженгиза Демира. Второй мяч у «Аданы» на 70 минуте забил Озан Демирбаг. А точку поставил Аймбетов, отличившийся на 75-й минуте. Казахстанец мастерски завершил роскошную комбинацию.