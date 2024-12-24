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Аймбетов забил третий раз кряду и помог одержать победу

Турецкий клуб нападающего сборной Казахстана Абата Аймбетова «Адана Демирспор» одержал победу в матче чемпионата страны, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Его команда в 17 туре национального первенства обыграла на выезде «Хатайспор» со счетом 3:1.

Хозяева первыми вышли вперед на 26 минуте после гола Венсана Абубакара. Гости отыгрались во втором тайме на 61 минуте после гола Семиха Гюлера. Отметим, что к этому моменту «Хатайспор» играл в меньшинстве после удаления Дженгиза Демира. Второй мяч у «Аданы» на 70 минуте забил Озан Демирбаг. А точку поставил Аймбетов, отличившийся на 75-й минуте. Казахстанец мастерски завершил роскошную комбинацию.

Таким образом у Аймбетова третий гол в трех играх подряд. Ранее он поразил ворота «Гезтепе» и «Бешикташа».

«Адана Демирспор» набрав восемь очков, замыкает таблицу чемпионата Турции, располагаясь на 19 месте.

Адана Демирспор
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