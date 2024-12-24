Почему Сафонов проигрывает конкуренцию Доннарумме в глазах тренера «ПСЖ»: большинство не замечают этих фактов

Российский вратарь Матвей Сафонов постепенно адаптируется к Парижу. 18 декабря основной голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил травму лица в матче с «Монако», и Матвей провел в рамке 68 минут. А вчера россиянин стал главным героем игры 1/32 финала Кубка Франции против «Ланса».
Основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти Сафонов потащил два удара и провел «ПСЖ» в следующий раунд. Наутро Матвея напечатали на обложке L'Equipe с подписью «Хладнокровный страж». Экзальтированные фанаты парижан уже потребовали вручить нашему вратарю «Золотой мяч».
Сам Матвей пока доволен тем фактом, что вообще выходит на поле: «Наверное, если у меня вообще есть игровое время, это уже неплохо. Многие ставили на мне крест в первый год, когда узнали о трансфере в “ПСЖ”. Счастлив, что у меня получалось играть, что я получал игровое время. Безусловно, это плюс».
Может ли Сафонов подвинуть Доннарумму с позиции первого номера? На данный момент таких предпосылок нет: статистические выкладки говорят, что итальянец остается более сильным голкипером. В этом сезоне Лиги 1 Матвей сыграл в 5 матчах, а Джанлуиджи — в 12. Но даже с учетом того, что Доннарумма проводит на поле больше времени, его общие показатели лучше, чем у россиянина.
Сафонов в чемпионате пропускает гол каждые 107 минут (в среднем — 0.84 пропущенных за 90 минут), Доннарумма, в свою очередь, — каждые 145 минут (в среднем — 0.62 гола за матч). Процент отбитых ударов у Матвея лучше (77.78% против 67.74%), но здесь играет роль разница в выборке. Россиянину на данный момент пришлось столкнуться лишь с девятью ударами, в то время как по воротам итальянца били 31 раз.
Важный аспект для главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике — игра голкипера ногами. По этому показателю Доннарумма тоже впереди: 84.9% точных пасов против 74.1% (показатели в национальном чемпионате). В рамках Лиги чемпионов Матвей отстает еще сильнее: 58.2% против 91.8%. Джанлуиджи часто ругали за то, что он умеет играть только «на ленточке», но с годами он адаптировался к современным трендам.
Отметим, что в Лиге чемпионов за спиной обоих вратарей тянется шлейф серьезных помарок. Доннарумма накосячил в проигранном матче с «Арсеналом», а Сафонов — в проигранном матче с «Баварией». Говоря откровенно, ошибка Матвея в Мюнхене выглядела более фатальной, чем лондонские промахи Джанлуиджи. Так что в решающем матче ЛЧ против «Манчестер Сити» (он состоится 22 января) ворота «ПСЖ» наверняка будет защищать Доннарумма, если только у него не случится новых травм.
Впрочем, в определенных аспектах Сафонов уже является более сильным вратарем, чем его конкурент. Снова делая скидку на разницу в выборке, отмечаем лучшую игру Матвея ногами при исполнении передач вперед* — это давняя ахиллесова пята Доннаруммы. В отличие от пасов ближнему, прокачать этот аспект игры итальянцу пока не удается: в пересчете на 90 минут он отдает 1.36 точных «прогрессивных» передач, в то время как россиянин — 2.75. Также наш кипер обходит конкурента по ударам, взятым «намертво» (т. е. не отбитым, а зафиксированным в перчатках): 1.28 за матч против 1.07.
Очевидно, что Сафонов адекватно оценивает свои шансы посадить в запас лучшего вратаря мира-2021. Лишь после вчерашнего матча с «Лансом» Матвей заявил, что период его адаптации к новой лиге закончился: «Мне очень интересно, это новый уровень, и, конечно, мне потребовалось время на адаптацию. Сейчас я лучше понимаю требования тренера, мне все дается легче. Когда я приехал, первые тренировки были ужасными — они проходили на слишком высокой скорости. Мне нужно было время, чтобы повысить свой уровень, и теперь я готов играть в этой команде».
Как и раньше, Сафонову остается еще сильнее прокачивать свои скиллы и пользоваться всеми шансами, которые ему предоставляет Луис Энрике. Выигранная серия пенальти с «Лансом» — весомая заявка на то, чтобы таких шансов у россиянина появлялось все больше.
* Передачи вперед (progressive passes) должны продвигать атаку минимум на 30 метров, или на 15, или на 10, в зависимости от точки, из которой исполняется передача, и точки, в которой принимающий игрок принимает мяч.