Почему Сафонов проигрывает конкуренцию Доннарумме в глазах тренера «ПСЖ»: большинство не замечают этих фактов

Очевидно, что Сафонов адекватно оценивает свои шансы посадить в запас лучшего вратаря мира-2021. Лишь после вчерашнего матча с «Лансом» Матвей заявил, что период его адаптации к новой лиге закончился: «Мне очень интересно, это новый уровень, и, конечно, мне потребовалось время на адаптацию. Сейчас я лучше понимаю требования тренера, мне все дается легче. Когда я приехал, первые тренировки были ужасными — они проходили на слишком высокой скорости. Мне нужно было время, чтобы повысить свой уровень, и теперь я готов играть в этой команде».