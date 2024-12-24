Сафонов — о «ПСЖ»: Когда я только приехал, мои первые тренировки были ужасными

«Париж — это мне интересно. Это другой уровень, и, конечно, мне нужно было время, чтобы адаптироваться. Теперь я лучше понимаю инструкции главного тренера. Для меня всё это легко. Когда я только приехал, мои первые тренировки были ужасными, потому что они проходили слишком быстро. Мне нужно было время, чтобы поднять свой уровень, и теперь я готов играть и готов быть в этой команде», — приводит слова Сафонова beIN Sports.