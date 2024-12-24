США, город битлов и вытрезвитель. Колонка Казанского — о новой жизни «Эвертона»

Но и это прошло. На матче против «Челси» в директорской ложе сидели новые хозяева. Они увидели, как теперь уже их команда выдает отменный защитный спектакль против теневого фаворита чемпионата. Джордан Пикфорд отыграл рекордный в этом сезоне седьмой матч на ноль. Соперник, забрав мяч аж на 75% времени, накрутил не очень достойные 0,77 xG. «Эвертон» немного помог своим соседям, остановив впечатляющую 5-матчевую победную серию «Челси». Боссы американской компании были впечатлены. Они разбираются в футболе.