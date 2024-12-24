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Стало известно условие, при котором Хаби Алонсо покинет «Байер»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо может покинуть пост главного тренера, только если получит предложение мадридского «Реала». Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации источника, в случае предложений от других клубов испанский специалист не намерен покидать немецкую команду. Отмечается, что у наставника «аспириновых» хорошие отношения с руководством клуба, а семье Алонсо комфортно в Леверкузене.

Действующее соглашение Алонсо с клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026. Ранее в СМИ сообщалось, что «Реал» хочет пригласить испанца главным тренером летом 2025 года.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. По итогам сезона-2023/2024 под руководством испанского специалиста клуб из Леверкузена завоевал золотые медали чемпионата Германии, выиграл Кубок Германии, а также стал финалистом Лиги Европы.

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