«Такого в России, к сожалению, нет». Слуцкий высказался о футболе в Китае

«То, что здесь происходит на трибунах, в чемпионате России такого нет, к сожалению, к большому сожалению. Как тут болеют, какая здесь атмосфера, какое отношение. Поэтому у тебя тут всё новое. Новые цели, новые задачи, а не идёт повтор пройденного материала» — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.