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«Такого в России, к сожалению, нет». Слуцкий высказался о футболе в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о китайском чемпионате по футболу.

Источник: Чемпионат.com

«То, что здесь происходит на трибунах, в чемпионате России такого нет, к сожалению, к большому сожалению. Как тут болеют, какая здесь атмосфера, какое отношение. Поэтому у тебя тут всё новое. Новые цели, новые задачи, а не идёт повтор пройденного материала» — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Слуцкий работает во главе «Шанхая» с января 2024 года. По итогам первого сезона с российским специалистом «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в Суперлиге Китая, отстав всего на одно очко от «Шанхай Порт».