Сафонов рассказал о первых тренировках в ПСЖ

Сафонов поделился, что ему потребовалось время на адаптацию, но сейчас он лучше понимает требования тренера и все дается легче. «Когда я приехал, первые тренировки были ужасными — они проходили на слишком высокой скорости. Мне нужно было время, чтобы повысить свой уровень, и теперь я готов играть в этой команде», — заявил голкипер.