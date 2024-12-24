Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно

«Мы планируем усиление, да. Это просто сотрясание воздуха — сказать, что нам всё ещё не хватает игроков в некоторых областях и нам нужно усиление. Мы по-прежнему участвуем во всех соревнованиях, так что постараемся подписать новых футболистов», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).