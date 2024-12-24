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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу заявил, что «шпоры» планируют усиливать состав в предстоящее зимнее трансферное окно.

Источник: Getty Images

«Мы планируем усиление, да. Это просто сотрясание воздуха — сказать, что нам всё ещё не хватает игроков в некоторых областях и нам нужно усиление. Мы по-прежнему участвуем во всех соревнованиях, так что постараемся подписать новых футболистов», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, по итогам 17 туров «Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч «шпоры» проведут в маках 18-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест».

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