Маротта: Серия А более конкурентоспособна по сравнению со многими турнирами Европы

«Я не ожидал такой ситуации, но в этом и заключается радость этой лиги: Серия А более конкурентоспособна по сравнению со многими другими турнирами в Европе. Однако об этом ещё рано говорить, возможно, позже ситуация наверху таблицы прояснится. Сейчас мы видим множество команд, находящихся всего в нескольких очках», — приводит слова Маротты Football Italia.