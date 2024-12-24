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Радимов: «Барса» доминировала в матче с «Атлетико» и должна была забивать раньше

Бывший футболист «Зенита», «Реала Сарагоса» и сборной России Владислав Радимов высказался по итогам матча 18-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» (1:2).

Источник: Чемпионат.com

«Понятно, что Ямаля не хватает. Но “Барса” доминировала практически весь матч и должна, наверное, была раньше забивать второй мяч — на этом бы всё закончилось. Я перед игрой общался с друзьями, с которыми играл в Испании. Все трое сказали, что “Атлетико” не проиграет точно, двое из них сказали, что они победят», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоялся 21 декабря. Игра прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. «Атлетико» одержал победу со счётом 2:1. Мадридский «Атлетико» набрал 41 очко за 18 матчей и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. «Барселона» с 38 очками после 19 игр занимает второе место.

Барселона
1:2
Первый тайм: 1:0
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 18
21.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys, 46249 зрителей
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Диего Симеоне
Голы
Барселона
Педри
(Гави)
30′
Атлетико
Родриго де Пауль
60′
Александр Серлот
(Науэль Молина)
90+6′
Составы команд
Барселона
13
Иньяки Пенья
2
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
8
Педри
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
6
Гави
64′
20
Дани Ольмо
16
Фермин Лопес
64′
7
Ферран Торрес
17
Марк Касадо
80′
24
Эрик Гарсия
Атлетико
13
Ян Облак
15
Хави Галан
15
Клеман Лангле
5
Родриго де Пауль
8
Пабло Барриос
19
Хулиан Альварес
2
Хосе Хименес
52′
20
Аксель Витсель
54′
4
Конор Галлахер
62′
16
Науэль Молина
14
Маркос Льоренте
73′
24
Робен Ле Норман
77′
7
Антуан Гризманн
73′
9
Александр Серлот
22
Джулиано Симеоне
62′
6
Коке
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
5
7
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
3
11
Фолы
8
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Атлетико
Чемпионат Испании: таблица и календарь