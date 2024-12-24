Радимов: «Барса» доминировала в матче с «Атлетико» и должна была забивать раньше

«Понятно, что Ямаля не хватает. Но “Барса” доминировала практически весь матч и должна, наверное, была раньше забивать второй мяч — на этом бы всё закончилось. Я перед игрой общался с друзьями, с которыми играл в Испании. Все трое сказали, что “Атлетико” не проиграет точно, двое из них сказали, что они победят», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».