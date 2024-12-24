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Лотар Маттеус высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Бундеслиги

Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус высказался о борьбе мюнхенской «Баварии» и леверкузенского «Байера» за чемпионство в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Источник: Чемпионат.com

«Для меня “Бавария” по-прежнему является фаворитом чемпионата. Не только из-за преимущества в четыре очка, но и из-за их доминирующего поведения. В топ-играх против Леверкузена и Франкфурта они сыграли великолепно.

Игра «Баварии» в первых 15 матчах была гораздо стабильнее, чем у «Байера». «Бавария» доминировала во всех матчах под руководством Компани, за исключением поражения в Майнце.

Леверкузен воспользовался ошибкой «Баварии» в Майнце, восстановил стабильность за последние несколько недель и теперь снова находится на расстоянии удара. В 2025 году ситуация может снова стать очень напряжённой, особенно учитывая домашнюю игру против рекордсменов", — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

По итогам 15 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Байер» на четыре очка.

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