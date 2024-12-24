Лотар Маттеус высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Бундеслиги

Леверкузен воспользовался ошибкой «Баварии» в Майнце, восстановил стабильность за последние несколько недель и теперь снова находится на расстоянии удара. В 2025 году ситуация может снова стать очень напряжённой, особенно учитывая домашнюю игру против рекордсменов", — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.