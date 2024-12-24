Ван Дейк: новости по новому контракту с «Ливерпулем»? Их нет

Нидерландский защитник выступает за «красных» с января 2018 года. Вместе с мерсисайдским клубом ван Дейк выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу. По состоянию на сегодняшний день Ливерпуль" заработал 39 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице АПЛ.