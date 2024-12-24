Маротта: слова владельца «Милана» демонстрируют неуважение к престижу и имиджу «Интера»

Способ управления «Интером» — совершенно другой. Мы придерживаемся принципов финансового фэйр-плей, национальных лицензий, которые также очень жёсткие по экономическим критериям, и прошли путь от убытков в € 246 млн до прошлогодних всего лишь в € 46 млн, в сезоне, когда мы также выиграли скудетто и Суперкубок Италии.