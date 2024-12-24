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Маунт из «Манчестер Юнайтед» получил травму в матче с «Манчестер Сити»

talkSPORT: полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маунт выбыл до марта из-за травмы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт выбыл из строя до марта из-за полученного повреждения, сообщает talkSPORT.

Маунту 25 лет. Он получил повреждение в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити» (2:1), который прошел 15 декабря. Хавбек вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 14-й минуте встречи.

Маунт летом 2023 года стал футболистом «Манчестер Юнайтед», перейдя из «Челси». С момента трансфера он провел за «красных дьяволов» 32 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
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