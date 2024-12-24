Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер «Челси» Мареска отреагировал на поезду Мудрика в Саудовскую Аравию

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался по поводу футболиста «синих» Михаила Мудрика, ранее сдавшего положительную допинг-пробу.

Источник: Getty Images

Украинец ездил в Саудовскую Аравию, где проходил бой Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри.

«Хорошо, что он может немного отключиться от этой ситуации. Я говорил с Мишей, мы стараемся его поддержать. Сейчас просто ждём», — приводит слова Марески инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что в прошлом месяце 23-летний Мудрик сдал положительный тест на допинг, после чего Футбольная ассоциация Англии временно отстранила его от участия в соревнованиях. Сообщалось, что в допинг-пробе нападающего мог быть обнаружен милдронат.

В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

Челси
Чемпионат Англии: таблица и календарь