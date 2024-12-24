Такого я еще не видел. Чемпион КПЛ сделал признание о сезоне в Казахстане

— Так и есть. В первой шестерке-семерке команд хватает хороших легионеров. От этого и зависит. В Казахстане чуть хромает инфраструктура. У «Астаны» стадион находился на ремонте. Скоро команда туда переедет. «Кайрат» имеет потрясающую базу. Таких я еще не видел. Все, что надо, есть в «Кайрате». Первый выезд был в Павлодар, отправились на игру с «Елимаем». Тогда я увидел автобус, который раскладывается на лежачие места. Удивился с этого момента. Добирались шесть-восемь часов. Сначала летели, потом ехали на автобусе. Дорога была неприятной, — рассказал Громыко.