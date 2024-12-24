Самые ожидаемые трансферы зимы. «МЮ» гонит звезду, «Ювентус» планирует массовую закупку

Сотрудничество Маркуса Рашфорда с новым тренером «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом не задалось. Португальцу не нравится отношение вингера к футболу. Из-за этого Аморим вывел Маркуса из состава, а «МЮ» готов к расставанию с воспитанником. Как сообщает The Guardian, клуб выставил Рашфорда на трансфер — решение приняли Аморим и один из владельцев команды Джим Рэтклифф. Маркуса готовы продать уже в январе. В «МЮ» считают, что его время вышло.