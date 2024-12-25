«Реал» может приобрести «нового Каземиро», выступающего в Серии А

В нынешнем сезоне Эдерсон принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.