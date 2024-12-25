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«Реал» может приобрести «нового Каземиро», выступающего в Серии А

Мадридский «Реал» проявляет интерес к 25-летнему бразильскому опорному полузащитнику «Аталанты» Эдерсону, которого некоторые итальянские СМИ называют «новым Каземиро». Об этом сообщает Defensa Central.

Источник: Getty Images

По информации источника, «Королевский клуб» давно наблюдает за футболистом клуба из Бергамо и имеет подробные отчёты о нём. Подчёркивается, что «Аталанта» может отпустить Эдерсона за сумму в € 60 млн. Интерес к бразильскому хавбеку также проявляет «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Эдерсон принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Аталанта
Реал