«Реал» может приобрести «нового Каземиро», выступающего в Серии А

По информации источника, «Королевский клуб» давно наблюдает за футболистом клуба из Бергамо и имеет подробные отчёты о нём. Подчёркивается, что «Аталанта» может отпустить Эдерсона за сумму в € 60 млн. Интерес к бразильскому хавбеку также проявляет «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне Эдерсон принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.