Футболист сборной Испании раскритиковал «Баварию» за невыполненные обещания

«Не то чтобы я так уж плохо провел время там, просто мне много чего обещали, но этого не произошло. Мне было трудно адаптироваться. Это была другая страна, другой язык, другая еда, другая лига. Я не могу адаптироваться за месяц. Вдобавок ко всему люди вокруг не помогали мне. Я решил уехать, и это пошло мне на пользу», — приводит слова Сарагосы Diario de Navarra.