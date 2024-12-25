Футболист сборной Испании раскритиковал «Баварию» за невыполненные обещания

Сарагоса в феврале перешел из испанской «Гранады» в «Баварию», за которую отыграл семь матчей, после чего летом отправился в аренду в «Осасуну». В испанском клубе на его счету гол и пять результативных передач в 15 играх. Также в активе 23-летнего полузащитника три матча и один гол за сборную Испании.
«Не то чтобы я так уж плохо провел время там, просто мне много чего обещали, но этого не произошло. Мне было трудно адаптироваться. Это была другая страна, другой язык, другая еда, другая лига. Я не могу адаптироваться за месяц. Вдобавок ко всему люди вокруг не помогали мне. Я решил уехать, и это пошло мне на пользу», — приводит слова Сарагосы Diario de Navarra.
«Родителям тоже пришлось нелегко с моим переходом в Мюнхен, пресса убивала меня за то, что я якобы не умел говорить по-немецки или по-английски, говорили, что это подписание того не стоило. Я получил много критики. Я не обращаю на это внимания, я такой, какой я есть. Но мои родители очень страдают», — добавил он.