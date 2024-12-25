СМИ: футболист «Реала» Родриго летом отклонил предложение «Манчестер Сити»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Футболист испанского «Реала» Родриго отказал летом английскому «Манчестер Сити», сообщает Relevo.
По информации источника, игрок был недоволен нехваткой внимания в сравнении с партнерами по команде и имел проблемы личного характера. Несмотря на это, 23-летний бразилец стремится оставаться в «королевском клубе» и приносить ему пользу.
Родриго в текущем сезоне провел за клуб 21 матч, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. С «Реалом», в который он перешел в 2019 году, бразилец трижды стал чемпионом страны и дважды выиграл Лигу чемпионов.