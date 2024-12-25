СМИ: футболист «Реала» Родриго летом отклонил предложение «Манчестер Сити»

Родриго в текущем сезоне провел за клуб 21 матч, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. С «Реалом», в который он перешел в 2019 году, бразилец трижды стал чемпионом страны и дважды выиграл Лигу чемпионов.