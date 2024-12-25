Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: футболист «Реала» Родриго летом отклонил предложение «Манчестер Сити»

Relevo: футболист «Реала» Родриго летом отклонил предложение «Манчестер Сити».

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Футболист испанского «Реала» Родриго отказал летом английскому «Манчестер Сити», сообщает Relevo.

По информации источника, игрок был недоволен нехваткой внимания в сравнении с партнерами по команде и имел проблемы личного характера. Несмотря на это, 23-летний бразилец стремится оставаться в «королевском клубе» и приносить ему пользу.

Родриго в текущем сезоне провел за клуб 21 матч, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. С «Реалом», в который он перешел в 2019 году, бразилец трижды стал чемпионом страны и дважды выиграл Лигу чемпионов.

Реал
Манчестер Сити
Чемпионат Испании: таблица и календарь