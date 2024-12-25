Тренер «МЮ» заявил, что не знает, как решить проблему с крышей стадиона

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим назвал текущее положение дел самым сложным в истории футбольного клуба и отметил, что хотел бы решить все проблемы, в том числе с протекающей крышей стадиона «Олд Траффорд», но пока не знает как.
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» дома крупно проиграл «Борнмуту» со счетом 0:3. На последних минутах встречи в Манчестере началась сильная гроза. На послематчевой пресс-конференции Аморима в зале начал протекать потолок. Некоторым представителям СМИ из-за падающих капель воды пришлось пересесть на другие места. Также СМИ сообщали, что санитарная инспекция обнаружила следы мышей в киосках с едой и корпоративных апартаментах на первом этаже стадиона. Миллиардер Джим Рэтклифф, который в феврале стал совладельцем «Манчестер Юнайтед», рассматривает вопрос реновации «Олд Траффорд» или строительства нового стадиона.
«Я знаю, что собираюсь делать. Не скажу, что чувствую себя расслабленным, потому что я очень расстроен. Это очень сложный момент, но мы будем решать проблемы шаг за шагом и найдем ответы на все вопросы. Это, возможно, один из самых тяжелых моментов в истории нашего клуба. Мы должны принять это и быть сильными. Если бы я знал, как именно, то уже решил бы все проблемы этого клуба, даже с крышей», — приводит слова специалиста с пресс-конференции Eurosport.
«Манчестер Юнайтед» с 22 очками занимает 13-е место в таблице Английской премьер-лиги.