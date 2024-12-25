Тренер «МЮ» заявил, что не знает, как решить проблему с крышей стадиона

«Я знаю, что собираюсь делать. Не скажу, что чувствую себя расслабленным, потому что я очень расстроен. Это очень сложный момент, но мы будем решать проблемы шаг за шагом и найдем ответы на все вопросы. Это, возможно, один из самых тяжелых моментов в истории нашего клуба. Мы должны принять это и быть сильными. Если бы я знал, как именно, то уже решил бы все проблемы этого клуба, даже с крышей», — приводит слова специалиста с пресс-конференции Eurosport.