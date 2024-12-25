Сафонов — главный футболист России прямо сейчас. Он точно не зря уезжал

И главное — у Матвея получается. Сначала он выскочил на замену в матче с «Монако». Да, именно при нём парижане пропустили два гола. Но в них трудно винить россиянина: первый момент — пенальти, который он едва не отразил, второй — удар с близкого расстояния, где выйти или среагировать было очень сложно. А дальше «ПСЖ» поехал на выезд к «Лансу» в Кубке Франции. Для понимания: соперник ещё в сезоне-2022/2023 занял второе место в Лиге 1. И с того момента традиционно держится в топ-8 чемпионата Франции. Так что лёгкого матча никто не ждал. Ожидания оправдались. А одним из героев стал Сафонов. Сначала он сделал три сейва в основное время (при одном пропущенном голе), а потом потащил два удара в серии пенальти. Всё это привело к тому, что россиянин оказался на обложке L'Équipe с подписью «Хладнокровный вратарь».