Боккетти возглавил клуб серии А. Но шансов спасти не нужную наследникам Берлускони «Монцу» практически нет

Боккетти имел действующий контракт с «Вероной» до 2027 года. В этот клуб его еще в 2021-м пристроил агент и старший товарищ Андреа Д’Амико. Этот агент, родившийся в Вероне и открывавший до последнего времени ногой двери одноименного клуба, умудрился пробить Сальваторе аж пятилетний контракт в «Вероне». Здесь Сальваторе начинал с работы в молодежке, а в какой-то момент временно оказался даже главным тренером. В октябре-ноябре 2022 года в этой роли он проиграл шесть матчей из шести, после чего ему дали в помощь опытного специалиста по имени Марко Дзаффарони. Вдвоем они чудом спасли «Верону» от вылета из элиты. В следующем сезоне команду возглавил Марко Барони, который сегодня успешно работает в «Лацио». Боккетти остался без должности, но контракт с ним никто не разорвал.