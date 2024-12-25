«Это ненормально». «Реал» по делу жалуется на график?

В последние месяцы немало сказано о тяжёлом графике у европейских топ-клубов. Матчей становится всё больше, времени на отдых — всё меньше. А представители «Реала» теперь очень недовольны расписанием гостевых матчей.
Из 14 матчей, что «Реал» провёл на чужом стадионе (два из них состоялись на нейтральном поле), 12 начинались в 21:00 по местному времени (23:00 мск) или позже.
Получается, что «Реал» всего два раза проводил подобные матчи раньше 21:00 по европейскому времени. Одна игра (с «Пачукой») стартовала в 20:00, однако она состоялась в Катаре, так что «Реал» потратил немало времени на перелёт домой. Правда, два гостевых матча команда Карло Анчелотти провела в Мадриде — с «Атлетико» и «Райо Вальекано». Там не потребовалось много времени на дорогу домой.
«Надоело, что когда мы играем за пределами Мадрида, то постоянно возвращаемся домой после трёх часов ночи. А в этот же день нужно ехать на тренировку. Тяжело восстанавливаться в условиях большого количества матчей. А представьте, насколько тяжелее в таком графике, как у нас. Это ненормально», — приводит слова источника в клубе AS.
А что у других испанских клубов, которые сражаются за чемпионский титул? «Атлетико», к примеру, 14 раз играл в гостях. Шесть матчей начинались раньше 21:00 по европейскому времени, а игра с «Райо Вальекано» прошла в Мадриде.
«Барселона», в свою очередь, пять раз играла в гостях раньше 21:00 по испанскому времени.
Возвращаясь к «Реалу», скажем, что Анчелотти иногда приходится даже отменять тренировки на следующий день после гостевых матчей из-за позднего возвращения в Мадрид. В ближайшее время подвижек не будет. Следующий гостевой матч с участием «Реала» пройдёт 3 января 2025 года — в этот день он сыграет с «Валенсией». Догадайтесь, в какое время начнётся перенесённая игра Примеры? Ответ очевиден: в 21:00 по Мадриду.