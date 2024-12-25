«Это ненормально». «Реал» по делу жалуется на график?

Получается, что «Реал» всего два раза проводил подобные матчи раньше 21:00 по европейскому времени. Одна игра (с «Пачукой») стартовала в 20:00, однако она состоялась в Катаре, так что «Реал» потратил немало времени на перелёт домой. Правда, два гостевых матча команда Карло Анчелотти провела в Мадриде — с «Атлетико» и «Райо Вальекано». Там не потребовалось много времени на дорогу домой.