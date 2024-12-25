Унаи Эмери высказался о роли Моргана Роджерса в «Астон Вилле»

Мне нужна его игра в каждом матче, который мы проводим, причём с разными целями — иногда играть «десятку», иногда на левом фланге, в обороне и нападении, отдавать голевые передачи, забивать голы, проникать в штрафную, взаимодействовать с нашими полузащитниками и обороной, когда мы продвигаемся с мячом. На нём лежит большая ответственность за мою идею, стиль, и, конечно, я стараюсь всячески его подталкивать. Я очень доволен им, но хочу от него большего«, — приводит слова Эмери официальный сайт “Астон Виллы”.