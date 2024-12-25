Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постекоглу высказался о реакции на поражение «Тоттенхэма» от «Ливерпуля» со счётом 3:6

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал о реакции на поражение в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:6).

Источник: Getty Images

"Я по-прежнему чувствую симпатию к игрокам и вижу, что они по-прежнему искренне верят в то, что мы делаем. Это сложно, потому что это тяжёлый день для болельщиков, игроков и всех людей, которые так усердно работают в клубе. С моей точки зрения, я беру на себя ответственность за это, потому что именно я определяю для нас этот курс. Мы надеемся, что всё это делается ради высшей цели. Я пытаюсь повторить, что мы надеемся, что всё это делается ради высшей цели.

И, опять же, это моя главная обязанность — стараться принести успех клубу. В то же время неприятно видеть, как игроки делают всё, что в их силах, чтобы добиться результата, но, очевидно, в той ситуации, в которой мы находимся, есть пределы их возможностям. Безусловно, я чувствую эту ответственность. Как бы они ни были разочарованы, они по-прежнему полны решимости продолжать«, — приводит слова Постекоглу официальный сайт “Тоттенхэма”.

Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Чемпионат Англии: таблица и календарь