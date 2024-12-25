Постекоглу высказался о реакции на поражение «Тоттенхэма» от «Ливерпуля» со счётом 3:6

"Я по-прежнему чувствую симпатию к игрокам и вижу, что они по-прежнему искренне верят в то, что мы делаем. Это сложно, потому что это тяжёлый день для болельщиков, игроков и всех людей, которые так усердно работают в клубе. С моей точки зрения, я беру на себя ответственность за это, потому что именно я определяю для нас этот курс. Мы надеемся, что всё это делается ради высшей цели. Я пытаюсь повторить, что мы надеемся, что всё это делается ради высшей цели.