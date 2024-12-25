«Фантастика». Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери — о работе Эдди Хау

Это будет очень сложно, потому что мы знаем, что «Ньюкасл» с его болельщиками — очень сильный стадион для них, сложный для соперника. Более или менее, они добиваются успеха дома. Они проиграли несколько матчей, но выступают очень хорошо и выиграли много. Я уважаю тренера, я уважаю игроков, я уважаю клуб. У нас есть большая мотивация сыграть там в четверг«, — приводит слова Эмери официальный сайт “Астон Виллы”.