Индонезийский клуб выпустил 12-го футболиста на поле и победил. Судьи не заметили подвоха

«Макассару» есть о чем переживать — появление несанкционированного 12-го футболиста на поле во всем мире считается достаточно тяжелым нарушением и наказывается со всей строгостью. В случае с «Макассаром» победный матч почти со стопроцентной вероятностью превратится в техническое поражение. Помимо этого, нарушителю грозит еще и штраф в 90 миллионов рупий (примерно 5 тысяч евро).