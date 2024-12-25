Российский тренер назвал проблему казахстанского футбола

«В Казахстане очень многое зависит от полей. С инфраструктурой здесь откровенно тяжело. Большинство полей в стране искусственные, на них тяжело катать. На них надо обратить внимание. “Астана” набирает техничных игроков, но потом они приезжают на искусственные поля, и это уравнивает шансы команд. На огороде тяжело играть в футбол. Если бы поля в Казахстане были как в Англии и как в России, то команды демонстрировали бы другой футбол», — сказал Колодин Meta-ratings.kz.
По итогам минувшего сезона «Елимай» занял шестое место в таблице КПЛ. Команда Андрея Карповича набрала 37 очков в 24 матчах, одержав десять побед, потерпев семь поражений и семь раз сыграв вничью.
В межсезонье семейчане подписали контракт с сербским форвардом Фейсалом Муличем.