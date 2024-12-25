Российский тренер назвал проблему казахстанского футбола

«В Казахстане очень многое зависит от полей. С инфраструктурой здесь откровенно тяжело. Большинство полей в стране искусственные, на них тяжело катать. На них надо обратить внимание. “Астана” набирает техничных игроков, но потом они приезжают на искусственные поля, и это уравнивает шансы команд. На огороде тяжело играть в футбол. Если бы поля в Казахстане были как в Англии и как в России, то команды демонстрировали бы другой футбол», — сказал Колодин Meta-ratings.kz.