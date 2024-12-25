Появились новости по Бауыржану Исламхану

По информации Kommentator_Maulen, Исламхан покидает «Ордабасы», его контракт с шымкентцами истек. Теперь он может перейти в другую команду по своему выбору в статусе свободного агента. Клубы, заинтересованные в его услугах, могут связаться с ним уже завтра.