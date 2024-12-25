Появились новости по Бауыржану Исламхану

По информации Kommentator_Maulen, Исламхан покидает «Ордабасы», его контракт с шымкентцами истек. Теперь он может перейти в другую команду по своему выбору в статусе свободного агента. Клубы, заинтересованные в его услугах, могут связаться с ним уже завтра.
В минувшем сезоне он провел 28 матчей за «Ордабасы» во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.
В Казахстане Исламхан также играл за «Кайрат», «Астану» и «Тараз», за границей — за «Аль-Айн» из ОАЭ.
В декабре 2020 года получил дисквалификацию на два года за употребление вещества, которое в итоговом решении Дисциплинарного и Этического комитета АФК фигурирует как Prohibited Substance — «запрещенная субстанция».