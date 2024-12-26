Топ-клубы АПЛ кошмарит маленькая команда с уникальными фишками. Она уже ворвалась в топ-5

Ираоле всего 42 года, и его опыт на высоком уровне минимален. У него до «Борнмута» было лишь три сезона в «Райо Вальекано». Эту команду тренер подхватил ещё в Сегунде, вывел в Ла Лигу и боролся с ней за место в еврокубках. Побеждал в чемпионате Испании и «Реал», и «Барселону» — трижды. The Coaches' Voice (издание специализируется на футбольной тактике) обращало внимание, что у тренера нет жёсткого требования выходить из-под прессинга низом — его футболисты регулярно используют длинные передачи. При этом сам Ираола, как отмечало издание, весьма нацелен на прессинг, чтобы отнимать мяч как можно ближе к чужим воротам. Позже Соланке скажет, что именно это позволило ему столько забивать в прошлом сезоне.