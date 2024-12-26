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В Европе возмущены поведением «Ордабасы» на трансферном рынке

Президент молдавского «Петрокуба» Михаил Усатый прокомментировал Moldfootball.com переход главного тренера Андрея Мартина в шымкентский «Ордабасы», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Ордабасы"

«Я искренне сожалею о том, как нас покинул господин Андрей Мартин, который участвовал в достижении наших исторических результатов. Руководство “Ордабасы” даже не позвонило нам, чтобы поинтересоваться, каким образом господин Мартин может покинуть наш клуб.

В современном футболе все тренеры и игроки, добившиеся каких-либо успехов, не могут уходить бесплатно, если у них есть контракт с клубом. Насколько я знаю, сейчас напрямую ведутся переговоры и с нашими игроками, хотя как я считаю, сначала должен вестись диалог с клубом, а потом, если клуб дает разрешение, уже с игроком.

Не думаю, что происходящее сейчас можно охарактеризовать хорошо, потому что мы стремимся к преемственности в команде, чтобы “Петрокуб” оставался амбициозным и правильным клубом. Убежден, что с приходом нового тренера мы сохраним прежний уровень мотивации», — сказал он.

Напомним, 22 декабря «Ордабасы» объявил о назначении на пост главного тренера 50-летнего молдавского специалиста Андрея Мартина.

Шымкентский клуб начинал сезон с белорусским специалистом Александром Седневым, которого по ходу сезона сменил казахстанец Кирилл Кекер. С последним расстались в связи с истечением срока контракта.

Ордабасы