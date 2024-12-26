В Европе возмущены поведением «Ордабасы» на трансферном рынке

«Я искренне сожалею о том, как нас покинул господин Андрей Мартин, который участвовал в достижении наших исторических результатов. Руководство “Ордабасы” даже не позвонило нам, чтобы поинтересоваться, каким образом господин Мартин может покинуть наш клуб.



В современном футболе все тренеры и игроки, добившиеся каких-либо успехов, не могут уходить бесплатно, если у них есть контракт с клубом. Насколько я знаю, сейчас напрямую ведутся переговоры и с нашими игроками, хотя как я считаю, сначала должен вестись диалог с клубом, а потом, если клуб дает разрешение, уже с игроком.



Не думаю, что происходящее сейчас можно охарактеризовать хорошо, потому что мы стремимся к преемственности в команде, чтобы “Петрокуб” оставался амбициозным и правильным клубом. Убежден, что с приходом нового тренера мы сохраним прежний уровень мотивации», — сказал он.