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Дорогой дневник, у нас уже нет слов, чтобы описать новый провал «Сити»

На этот раз команда Гвардиолы не смогла одолеть дома «Эвертон».

Источник: Getty Images

Перед этим туром с «Сити» происходило что-то необъяснимое. Одна победа за 12 матчей во всех турнирах. Главный тренер Гвардиола дошёл до того, что перед игрой с «Эвертоном» заставил футболистов ночевать на базе. За час до встречи стало понятно, что на скамейке остались Де Брёйне и Гюндоган. Ещё интереснее, что вообще вне заявки на матч оказались Эдерсон, Уокер, Стоунз, Нунес и Грилиш.

Сначала показалось, что встряска помогла «Сити». Уже в начале игры команда выглядела мощно. На третьей минуте после розыгрыша углового в штангу пробил Гвардиол. Гол в ворота «Эвертона» назревал. И на 14-й минуте забил капитан команды Бернарду Силва. Правда, ему помог рикошет от защитника.

Можно было действительно подумать, что «Сити» начал выздоравливать. Тем более в последнее время «Эвертону» тяжелее забить, чем другим командам АПЛ. В шести турах у команды Дайча пять матчей «на ноль»! Однако на 36-й минуте Ндиайе сравнял счёт. Ему помогло, что Аканджи не вынес мяч из штрафной, а едва коснулся его.

Новость

Второй тайм «Сити» тоже начал так же мощно. Ковачич опасно пробил со средней дистанции — мяч прошёл рядом со штангой. А затем Савиньо заработал пенальти — успел протолкнуть мяч, прежде чем ему по ноге попал Миколенко. Только вот Холанд не смог забить с 11 метров — Пикфорд отбил удар норвежца. Затем «Сити» всё-таки отправил мяч в ворота, но там был офсайд, и гол не засчитали.

В целом мяч редко доходил до Холанда, а когда ему всё-таки создавали момент, то он им не пользовался. Например, на 78-й минуте нападающий мог забивать сам, но вместо этого неудобно скинул мяч партнёру, и «Сити» упустил возможность. Всего за встречу у Холанда лишь один удар с игры. И то его удар накрывали сразу три соперника.

«Сити» выглядел лучше и создал больше опасных моментов, но снова не смог выиграть. У команды Гвардиолы одна победа уже в 13 матчах. Теперь «Сити» отстаёт от «Ливерпуля» на 11 очков, при этом у команды Слота ещё две встречи в запасе.

Григорий Телингатер

Манчестер Сити
1:1
Первый тайм: 1:1
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 18
26.12.2024, 15:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Шон Дайч
Голы
Манчестер Сити
Бернарду Силва
(Жереми Доку)
14′
Эвертон
Илиман Ндиай
36′
Нереализованные пенальти
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
53′
Составы команд
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
26
Савио
47
Фил Фоден
90+4′
6
Натан Аке
85′
66
Джамай Симпсон-Пьюзи
8
Матео Ковачич
85′
19
Илкай Гюндоган
11
Жереми Доку
75′
17
Кевин Де Брейне
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
6
Джеймс Тарковски
19
Виталий Миколенко
42′
32
Джарред Брантуэйт
87′
8
Орель Мангаля
79′
16
Абдулай Дукуре
27
Идрисса Гей
11
Джек Харрисон
23
Шеймус Коулман
52′
90′
2
Натан Паттерсон
9
Доминик Калверт-Льюин
70′
22
Армандо Бройя
10
Илиман Ндиай
81′
29
Йеспер Линдстрем
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
5
5
Фолы
10
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Эвертон
Чемпионат Англии: таблица и календарь