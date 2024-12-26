Дорогой дневник, у нас уже нет слов, чтобы описать новый провал «Сити»

В целом мяч редко доходил до Холанда, а когда ему всё-таки создавали момент, то он им не пользовался. Например, на 78-й минуте нападающий мог забивать сам, но вместо этого неудобно скинул мяч партнёру, и «Сити» упустил возможность. Всего за встречу у Холанда лишь один удар с игры. И то его удар накрывали сразу три соперника.