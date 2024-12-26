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Тренер из Европы близок к назначению в клуб КПЛ. Подробности

Белорусский тренер Александр Бразевич является главным кандидатом на пост наставника «Кызылжара», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: dynamo-brest.by

Клуб из Петропавловска пытается расторгнуть контракт с казахстанцем Али Алиевым, параллельно рассматривая несколько кандидатур. Среди тех, кто был в числе кандидатов, можно выделить казахстанца Кирилла Кекера, белорусов Игоря Криушенко и Александра Седнева, а также украинца Владимира Мазяра.

51-летний Бразевич известен своей работой в литовских «Таурасе» и «Жальгирисе», а на родине тренировал «Динамо-Брест», «Слуцк», «Смолевичи» и «Торпедо» (Могилев).

«Кызылжар» финишировал на девятом месте в КПЛ-2024.

В межсезонье петропавловцы подписали воспитанника «Кайрата» Андрея Ульшина.

Кызыл-Жар