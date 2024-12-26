Тренер из Европы близок к назначению в клуб КПЛ. Подробности

Клуб из Петропавловска пытается расторгнуть контракт с казахстанцем Али Алиевым, параллельно рассматривая несколько кандидатур. Среди тех, кто был в числе кандидатов, можно выделить казахстанца Кирилла Кекера, белорусов Игоря Криушенко и Александра Седнева, а также украинца Владимира Мазяра.
51-летний Бразевич известен своей работой в литовских «Таурасе» и «Жальгирисе», а на родине тренировал «Динамо-Брест», «Слуцк», «Смолевичи» и «Торпедо» (Могилев).
«Кызылжар» финишировал на девятом месте в КПЛ-2024.
В межсезонье петропавловцы подписали воспитанника «Кайрата» Андрея Ульшина.