Тренер из Европы близок к назначению в клуб КПЛ. Подробности

Клуб из Петропавловска пытается расторгнуть контракт с казахстанцем Али Алиевым, параллельно рассматривая несколько кандидатур. Среди тех, кто был в числе кандидатов, можно выделить казахстанца Кирилла Кекера, белорусов Игоря Криушенко и Александра Седнева, а также украинца Владимира Мазяра.