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Гвардиола высказался после очередной потери очков «Манчестер Сити» в АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился комментарием после ничьей с Эвертоном в АПЛ (1:1).

Источник: Getty Images

«Горожане» продлили серию без побед в чемпионате до 4 матчей. Всего же они смогли обыграть соперника лишь раз за последние 13 матчей.

«Мы играли очень хорошо, но сейчас у нас такой период, что происходит все: мы создаем, мы пропускаем. Но, да, надо продолжать в том же духе.

Игра против сегодняшнего соперника была действительно хорошей и в нападении, и в защите. Мы много бросали из штрафной площади, но, к сожалению, не смогли добиться желаемого результата.

Сейчас самое время восстановиться и отправиться на игру с “Лестером” с наилучшим настроем. Вот что нам нужно сделать», — цитирует Гвардиолу BBC.

Манчестер Сити
Эвертон
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