Гвардиола высказался после очередной потери очков «Манчестер Сити» в АПЛ

«Мы играли очень хорошо, но сейчас у нас такой период, что происходит все: мы создаем, мы пропускаем. Но, да, надо продолжать в том же духе.



Игра против сегодняшнего соперника была действительно хорошей и в нападении, и в защите. Мы много бросали из штрафной площади, но, к сожалению, не смогли добиться желаемого результата.



Сейчас самое время восстановиться и отправиться на игру с “Лестером” с наилучшим настроем. Вот что нам нужно сделать», — цитирует Гвардиолу BBC.