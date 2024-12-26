«Челси» проиграл «Фулхэму», пропустив два гола в концовке

На 16-й минуте счет открыл Коул Палмер, установивший рекорд «Челси» по голам за один календарный год (26).
«Дачники» сумели сравнять счет на 82-й минуте благодаря голу Харри Уилсона, а Родриго Мунис на 5-й компенсированной минуте добыл три очка для «Фулхэма».
«Челси» потерял очки во второй игре кряду, прервав беспроигрышную серию в АПЛ из 8 матчей, и с 35 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Фулхэм» с 28 баллами на счету располагается на 8-й строчке.
В следующем туре «Челси» на выезде сыграет против «Ипсвича», а «Фулхэм» примет у себя «Борнмут».