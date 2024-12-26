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«Челси» проиграл «Фулхэму», пропустив два гола в концовке

Футболисты «Челси» потерпели поражение от «Фулхэма» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии (1:2).

Источник: Getty Images

На 16-й минуте счет открыл Коул Палмер, установивший рекорд «Челси» по голам за один календарный год (26).

«Дачники» сумели сравнять счет на 82-й минуте благодаря голу Харри Уилсона, а Родриго Мунис на 5-й компенсированной минуте добыл три очка для «Фулхэма».

«Челси» потерял очки во второй игре кряду, прервав беспроигрышную серию в АПЛ из 8 матчей, и с 35 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Фулхэм» с 28 баллами на счету располагается на 8-й строчке.

В следующем туре «Челси» на выезде сыграет против «Ипсвича», а «Фулхэм» примет у себя «Борнмут».

Челси
1:2
Первый тайм: 1:0
Фулхэм
Футбол, Англия, Тур 18
26.12.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Марку Силва
Голы
Челси
Коул Палмер
16′
Фулхэм
Харри Уилсон
82′
Родригу Мунис
90′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
4
Тосин Адарабиойо
6
Леви Колвилл
27
Мало Гюсто
8
Энцо Фернандес
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
59′
19
Джейдон Санчо
15
Николас Джексон
73′
18
Кристофер Нкунку
Фулхэм
1
Бернд Лено
3
Келвин Басси
5
Йоахим Андерсен
38′
21
Тимоти Кастань
31
Исса Диоп
33
Энтони Робинсон
90′
20
Саша Лукич
34′
18
Андреас Перейра
73′
10
Том Кэрни
7
Рауль Хименес
74′
9
Родригу Мунис
11
Адама I Траоре
67′
8
Харри Уилсон
17
Алекс Ивоби
90′
30
Райан Сессеньон
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
13
Фолы
13
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
Фулхэм
Чемпионат Англии: таблица и календарь