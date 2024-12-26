«МЮ» пропустил второй «сухой лист» за неделю! Но как же команду подставил её капитан

«МЮ» в дебюте больше владел мячом и бил по воротам, а вот острее был «Вулверхэмптон». Особенно выделялся реактивный Кунья: уже на четвёртой минуте посадил на жёлтую Йоро, чуть позже — Фернандеша, интересно бил в ближний угол со штрафного и едва не закрутил с углового «сухой лист». Онана оба раза выручил, а между этим и вовсе спас: Семеду навесил, Ларсен перепрыгнул Магуайра и пробил головой с отскоком от газона. Камерунец в красивом прыжке вытащил мяч из-под перекладины. Плюс метров с 40 едва не вколотил гол тура тот же Семеду — помешал рикошет от Угарте.