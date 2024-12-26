Даниэль Ольмо со своим агентом прибыл в Манчестер — BBC

По информации СМИ английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах игрока, который уже этой зимой может стать свободным агентом. Это произойдёт в том случае, если каталонская «Барселона» не сможет зарегистрировать футболиста в чемпионате Испании, в связи с финансовыми проблема клуба.