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Даниэль Ольмо со своим агентом прибыл в Манчестер — BBC

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Даниэль Ольмо вместе со своим агентом прибыл в английский город Манчестер. Об этом сообщили BBC.

Источник: Getty Images

По информации СМИ английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах игрока, который уже этой зимой может стать свободным агентом. Это произойдёт в том случае, если каталонская «Барселона» не сможет зарегистрировать футболиста в чемпионате Испании, в связи с финансовыми проблема клуба.

В текущем сезоне Даниэль Ольмо провёл за клуб во всех турнирах 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

Напомним, испанский полузащитник перешёл в каталонский клуб из «РБ Лейпциг» минувшим летом. Сине-гранатовые смогли зарегистрировать Ольмо только до конца 2024 года.

Барселона
Манчестер Юнайтед