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Родственника звезды «Реала» застрелили на Рождество

Родственник нападающего «Реала» и сборной Бразилии Эндрика был застрелен на Рождество в Бразилии.

Маурисио Нуньес Гонсалвес был убит в баре недалеко от столицы Бразилиа. 38-летний мужчина приходился братом молодого человека старшей сестры Эндрика Лавинии Судре.

Маурисио получил несколько выстрелов в голову, когда пытался убежать от «целенаправленной» огнестрельной атаки. Свидетели сообщили полиции, что между стрелком и жертвой не было никакой предварительной ссоры, и описали ее как носящую все признаки хладнокровной казни.

Согласно сообщениям СМИ, арестов на данный момент произведено не было.

Реал