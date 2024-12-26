Родственника звезды «Реала» застрелили на Рождество

Маурисио получил несколько выстрелов в голову, когда пытался убежать от «целенаправленной» огнестрельной атаки. Свидетели сообщили полиции, что между стрелком и жертвой не было никакой предварительной ссоры, и описали ее как носящую все признаки хладнокровной казни.