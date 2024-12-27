Стало известно, какие позиции «Реал» намерен усилить летом в первую очередь

В полузащиту «Королевский клуб» ищет футболиста, похожего по игровым качества на экс-хавбека «сливочных» Тони Крооса, то есть способного управлять игрой команды и контролировать мяч. Потенциальным кандидатами на эту роль является полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди и хавбек «ПСЖ» Витинья.