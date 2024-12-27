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Стало известно, какие позиции «Реал» намерен усилить летом в первую очередь

В мадридском «Реале» определили стратегию на летнее трансферное окно. Об этом сообщает AS.

Источник: Reuters

По информации источника, приоритетными для усиления грядущим летом станут позиции правого защитника и центрального полузащитника. В качестве основного кандидата на позицию справа в обороне рассматривается Трент Александер-Арнольд, чьё трудовое соглашение с «Ливерпулем» заканчивается летом 2025 года.

В полузащиту «Королевский клуб» ищет футболиста, похожего по игровым качества на экс-хавбека «сливочных» Тони Крооса, то есть способного управлять игрой команды и контролировать мяч. Потенциальным кандидатами на эту роль является полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди и хавбек «ПСЖ» Витинья.

Реал